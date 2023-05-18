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Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Elazığ'da evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Kazada çocuk yaralanırken sürücü kayıplara karıştı.

Olay, Sanayi Mahallesi Polat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğa sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada küçük çocuk yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, çocuğa çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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