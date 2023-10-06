Elazığ'da 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ'da yapılan bir araç aramasında 3 kilo 260 gram kubar ve 334 gram toz esrar bulundu. Araçta bulunan 4 kişi tutuklandı.

Elazığ'da bir araçta yapılan aramada 3 kilo 260 gram kubar ve 334 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi tutuklandı.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Arıcak istikametinden Diyarbakır istikametine gitmekte olan M.A., M.K., İ.İ. ve E.Ü isimli şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak yapılan arama sonucunda 3 kilo 260 gram kubar esrar ve 334 gram toz esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Palu Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Elazığ E tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ELAZIĞ