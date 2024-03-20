Elazığ'da 3 çocuğun motosikletin sepetinde önlem alınmadan yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Küçük çocukların birbirlerine sarılması ise dikkat çekti.

Olay, Yakup Şevki Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletin sepetinde 3 küçük çocuğun hiçbir önlem alınmadan ve birbirlerine sarılarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. Motosiklet sürücüsünün rahat tavırları ise dikkat çekti. Çocukların canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ