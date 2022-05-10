Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi - Haberler

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Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 3 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 500 litre kaçak şarap, 2 bin 500 adet boş şarap şişesi ve 140 karton sigara ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 500 litre kaçak şarap, 2 bin 500 adet boş şarap şişesi ve 140 karton sigara ele geçirildi.

Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arapgir ilçesinden Elazığ istikametine gitmekte olan kamyonet Keban köprüsünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Ekipler kamyonette yaptığı aramada kaçak 3 bin 500 litre şarap, 2 bin 500 adet boş şarap şişesi ve 140 karton sigara ele geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, savcılık talimatıyla kaçak şaraplar analiz yapılmak üzere Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Elazığ, Sigara, Keban, 3. Sayfa, Haberler

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