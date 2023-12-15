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Elazığ'da 3 adet pompalı tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 3 adet pompalı tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 3 adet pompalı tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın üst ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet pompalı (2 otomatik) tüfek ve tüfeklere ait 10 adet kartuş, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, bir adet kesici alet ve 12 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ Güvenlik Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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