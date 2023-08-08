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Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16: 47'de merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem Elazığ Maden 3. Sayfa Haberler

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