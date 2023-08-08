Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16: 47'de merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ