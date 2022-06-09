Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem - Haberler

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
(Kamil Can Kılıç /İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa