Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SİVRİCE, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.26'da Sivrice ilçesi merkezli, 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. - ELAZIĞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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