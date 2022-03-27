Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

SİVRİCE, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.26'da Sivrice ilçesi merkezli, 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa