Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SİVRİCE, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.26'da Sivrice ilçesi merkezli, 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa