Elazığ'da 29 Ekim Coşkusu: Kadınlar Podyumda

Elazığ'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, 70 yaşını aşan kadınlar podyuma çıkarak zarafet ve özgüvenleriyle Cumhuriyet coşkusuna yeni bir anlam kattılar. Etkinlik büyük bir coşkuyla kutlandı.

Elazığ'da düzenlenen 29 Ekim etkinliğinde kadınların zarafeti ve şıklığı, Cumhuriyet coşkusuna adeta yeni bir anlam kattı. Kırmızı-beyaz tonların hakim olduğu kutlamada, 70 yaşını aşan kadınların podyuma çıkarak sergilediği özgüven ve asalet, etkinliğe damgasını vurdu.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nce Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhuriyet'in 102'incı yılı anma programına Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizler Ozan, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, dernek üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte düzenlenen "Cumhuriyet defilesi" ise Cumhuriyet coşkusuna adeta yeni bir anlam kattı. Aralarında 70 yaşını geçen kadınların da bulunduğu katılımcılar, Cumhuriyet dönemi ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle podyuma çıktı. Cumhuriyetin zarafetini ve kadınların gücünü simgeleyen yürüyüşleriyle izleyenleri duygulandıran ve alkış alan kadınlar, 'yaşın sadece bir rakam' olduğunu bir kez daha gösterdi. Kadınlar, defile sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Cumhuriyet'in kadınlar için taşıdığı öneme dikkat çeken Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizler Ozan, "Bugün burada böyle bir organizasyonu yapmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada hep birlikte 29 Ekim'i kutluyoruz. Atatürk'ün bize açtığı yolda gidiyoruz. Yolumuz açık olsun. Bu güzel organizasyonu bize tattıran sevgili öğrencim Bursa Nilüfer Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet yaşadıkça Türk Kadınlar Konseyi Derneği ve kadınlarımız yaşasın" dedi.

Cumhuriyet'in birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir değer olduğunu vurgulayan Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ise "Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin düzenlemiş olduğu defileye ev sahipliği yapmaktan ve siz değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük bir umut ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada sadece bir defile izlemeyeceğiz. Bu defilede Cumhuriyet dönemi Türk kadının asaleti, duruşu, zerafeti ve geçmişten bugüne uzanan bir ilham kaynağı olarak karşımızda olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız bu anlamlı günlerde Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı en büyük değerlerden biri olan kadının sosyal ve kültürel hayattaki yerini bir kez daha gururla hatırlıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
