Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çalışmalar sürüyor. Şüpheli şahıs ve bahse konu suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede bir şüpheli şahsın bulunduğu araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 27 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve bahse konu suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title