Elazığ'da 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çalışmalar sürüyor. Şüpheli şahıs ve bahse konu suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede bir şüpheli şahsın bulunduğu araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 27 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve bahse konu suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ