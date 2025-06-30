Elazığ'da 247 Olay: 240 Kişi Yakalandı

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 247 olayla ilgili 240 kişi yakalandı.

Elazığ Valiliği, 23-29 Haziran arasında meydana gelen olaylar ile güvenlik güçlerinin çalışmalarını paylaştı. Buna göre son bir hafta içerisinde 247 olay meydana gelirken, 240 kişi yakalandı, 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 63 bin 371 şahıs ve 35 bin 947 araç kontrol edildi. Araması olan 436 şahıs yakalanırken, 28 şahıs tutuklandı. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 931'ine ceza kesilirken, 197 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda 4 adet tabanca, 692 adet fişek, 197 adet kesici alet, 7 adet tüfek, 26 adet muşta, 1 adet şarjör, 1 adet havalı tabanca, 2 adet elektroşok, 1 adet kelepçe, 1 adet teleskopik şok, 278 gram altın, 2 adet zincir, 15 adet altın bileklik ve kolye, 5 adet tam altın, 3 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın, 2 adet küpe ve 69 bin lira ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 22 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 225 gram kannabinoid, 1 adet uyuşturucu hap, 5 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 145 gram bonzai ele geçirildi.

Elazığ'da meydana gelen 47 trafik kazasında 73 kişi yaralandı. Bu süre zarfında kaybolan 9 kişi de bulundu. - ELAZIĞ