Elazığ'da 247 Olay: 240 Kişi Yakalandı

Elazığ'da 247 Olay: 240 Kişi Yakalandı
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Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 247 olay sonucunda 240 kişi yakalandı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 73 kişi trafik kazalarında yaralandı.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 247 olayla ilgili 240 kişi yakalandı.

Elazığ Valiliği, 23-29 Haziran arasında meydana gelen olaylar ile güvenlik güçlerinin çalışmalarını paylaştı. Buna göre son bir hafta içerisinde 247 olay meydana gelirken, 240 kişi yakalandı, 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 63 bin 371 şahıs ve 35 bin 947 araç kontrol edildi. Araması olan 436 şahıs yakalanırken, 28 şahıs tutuklandı. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 931'ine ceza kesilirken, 197 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda 4 adet tabanca, 692 adet fişek, 197 adet kesici alet, 7 adet tüfek, 26 adet muşta, 1 adet şarjör, 1 adet havalı tabanca, 2 adet elektroşok, 1 adet kelepçe, 1 adet teleskopik şok, 278 gram altın, 2 adet zincir, 15 adet altın bileklik ve kolye, 5 adet tam altın, 3 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın, 2 adet küpe ve 69 bin lira ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 22 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 225 gram kannabinoid, 1 adet uyuşturucu hap, 5 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 145 gram bonzai ele geçirildi.

Elazığ'da meydana gelen 47 trafik kazasında 73 kişi yaralandı. Bu süre zarfında kaybolan 9 kişi de bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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