Elazığ'da 241 kilo esrar ve bin 230 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada toplamda 241 kilo esrar ve bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada toplamda 241 kilo esrar ve bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arıcak ilçesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda M.C. ve M.B. ile R.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine KOM ve Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda şüpheli M.C.'nin bulunduğu araç durduruldu. Yapılan aramada 3 farklı poşet içerisinde bir kiloya yakın toz esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır ilinde ikamet eden şüpheli R.Y.'nin ev ve bahçesinde yapılan arama sonucunda 240 kilo esrar ve bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır'da ikamet eden şüpheli R.Y. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ