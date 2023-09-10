Elazığ'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da mahalle bekçileri tarafından yakalanan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen zanlı tutuklandı. Zanlının aracında yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ'da mahalle bekçileri tarafından yakalanan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.G. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının aracında yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ