Elazığ'da 23 Bin 527 Araç Kuralları İhlal Etti, 63 Milyon Lira Ceza Kesildi

Elazığ'da 1,5 ay içerisinde kurallara uymayan toplam 23 bin 527 araca 63 milyon lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sürüyor. Dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera desteğiyle, 1 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasında 74 bin 169 araç denetlendi.

Denetimlerde; Karayolları Trafik Kanunu Gereğince 13 bin 664 araca hız, 2 bin 882 araca yasak park, 841 araca kırmızı ışık ihlali, 780 araca emniyet kemeri takmamak ve 594 araca trafik işaret levhaları, cihazları ve yol işaretlemeleri ile belirlenen kurallara uymamak, 227 araca abartı egzoz- gürültü çıkaran araçlar, 131 araca ters istikametine araç kullanmak, 119 araca alkollü araç kullanmak maddelerinden olmak üzere toplam 23 bin 527 araca, 63 milyon 7 bin 346 TL cezai işlem uygulandığı bildirdi.

Aynı zamanda 227 aracın da trafikten men edildiği aktarıldı. - ELAZIĞ