Haberler

Elazığ'da 23 Bin 527 Araç Kuralları İhlal Etti, 63 Milyon Lira Ceza Kesildi

Elazığ'da 23 Bin 527 Araç Kuralları İhlal Etti, 63 Milyon Lira Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yapılan denetimlerde, 1,5 ay içerisinde 23 bin 527 araca toplamda 63 milyon lira ceza uygulandı. Hız, yasak park, kırmızı ışık ihlali gibi birçok kural ihlali tespit edildi.

Elazığ'da 1,5 ay içerisinde kurallara uymayan toplam 23 bin 527 araca 63 milyon lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sürüyor. Dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera desteğiyle, 1 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasında 74 bin 169 araç denetlendi.

Denetimlerde; Karayolları Trafik Kanunu Gereğince 13 bin 664 araca hız, 2 bin 882 araca yasak park, 841 araca kırmızı ışık ihlali, 780 araca emniyet kemeri takmamak ve 594 araca trafik işaret levhaları, cihazları ve yol işaretlemeleri ile belirlenen kurallara uymamak, 227 araca abartı egzoz- gürültü çıkaran araçlar, 131 araca ters istikametine araç kullanmak, 119 araca alkollü araç kullanmak maddelerinden olmak üzere toplam 23 bin 527 araca, 63 milyon 7 bin 346 TL cezai işlem uygulandığı bildirdi.

Aynı zamanda 227 aracın da trafikten men edildiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.