Elazığ'da 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uygulamada, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede E.I. (37) isimli kişinin hırsızlık suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ekipler tarafından emniyete götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ