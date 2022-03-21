Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada Elazığ'a kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Hankendi yol kontrol noktasında tedbir alan jandarma ekipleri şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak araçta arama yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda araçta 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ekiplerce şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa