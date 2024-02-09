Elazığ'da 212 okulun önünde denetim yapıldı

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bulunan 212 okulun önünde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlaması münasebetiyle çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 44 ekip ve 117 personelle il genelindeki 212 okul önü ve çevresinde; şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetimler yapıldı. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ