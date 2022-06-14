Elazığ'da 212 kök kenevir ele geçirildi Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 212 kök kenevir ele geçirilirken, bir şüpheli yakalandı. Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 212 kök kenevir ele geçirilirken, bir şüpheli yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan araştırmalar sonucunda bir şüphelinin merkeze bağlı Gökçe köyünde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce kenevir ekiminin yapıldığı yerler tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 212 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli N.Ö. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Elazığ 3. Sayfa Haberler

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