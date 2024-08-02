Elazığ'da 211 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 211 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda şüpheli N.K.'nın ikametinde yapılan arama sonucunda 211 Adet Ectasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ