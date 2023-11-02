Elazığ'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da kasten öldürme suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.S'nin adresi tespit edilerek yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucunda, "kasten öldürme " suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.S'nin adresi tespit edildi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
H.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa