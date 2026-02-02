Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı

Elazığ'da bir sitenin 15. katından kendini boşluğa bırakan, 21 yaşındaki Arda Sarp Ayden yaşamını yitirdi.

15. KATTAN ATLADI

Olay, Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin 15'inci katında bulunan Arda Sarp Ayden (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.