Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı
Elazığ'da bir sitenin 15. katından kendini boşluğa bırakan ve ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- 21 yaşındaki Arda Sarp Ayden, Elazığ'da bir sitenin 15. katından kendini boşluğa bırakarak yaşamını yitirdi.
- Arda Sarp Ayden, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'da bir sitenin 15. katından kendini boşluğa bırakan, 21 yaşındaki Arda Sarp Ayden yaşamını yitirdi.
15. KATTAN ATLADI
Olay, Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin 15'inci katında bulunan Arda Sarp Ayden (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.