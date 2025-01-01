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Elazığ'da 2025 Yılına Ceza Keserek Girildi

Elazığ'da 2025 Yılına Ceza Keserek Girildi
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Elazığ'da yeni yıla girerken trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücüye ceza keserek 2024 yılının son cezasını verdi. 2025'in ilk cezası ise kurallara uymayan bir başka sürücüye uygulandı.

Elazığ'da yeni yıla görevleri başında giren trafik ekipleri, 2024 yılının son dakikalarında ve 2025 yılının ilk dakikalarında denetimlerini sürdürerek, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. 2024'ün son cezası emniyet kemerinden olurken ilk cezası ise farklarını açmadan ilerleyen sürücüye oldu.

Elazığ'da 2025 yılına girerken şehrin birçok noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulama yapıldı. Evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yapan ekipler, kurallara uymayanlara ceza kesti. 2024 yılının son trafik cezası emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan 690 TL olurken, 2025 yılının ilk cezası ise 'Geceleri yerleşim birimleri içinde yakını gösteren ışıkları yakmamak' maddesinden 2 bin 167 lira oldu.

Yılın ilk cezasını Elazığ'da kendisinin yediğini dile getiren sürücü Serdar Ö., "Mutluyum desem mutlu da değilim. Yine de çok şükür az bir şey geldi. 2025 yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Siz ceza yemeyin dikkat edin. Az değil. Madalya mı taksınlar, zaten gerekeni yaptılar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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