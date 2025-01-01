Elazığ'da 2025 Yılına Ceza Keserek Girildi

Elazığ'da yeni yıla görevleri başında giren trafik ekipleri, 2024 yılının son dakikalarında ve 2025 yılının ilk dakikalarında denetimlerini sürdürerek, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. 2024'ün son cezası emniyet kemerinden olurken ilk cezası ise farklarını açmadan ilerleyen sürücüye oldu.

Elazığ'da 2025 yılına girerken şehrin birçok noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulama yapıldı. Evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yapan ekipler, kurallara uymayanlara ceza kesti. 2024 yılının son trafik cezası emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan 690 TL olurken, 2025 yılının ilk cezası ise 'Geceleri yerleşim birimleri içinde yakını gösteren ışıkları yakmamak' maddesinden 2 bin 167 lira oldu.

Yılın ilk cezasını Elazığ'da kendisinin yediğini dile getiren sürücü Serdar Ö., "Mutluyum desem mutlu da değilim. Yine de çok şükür az bir şey geldi. 2025 yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Siz ceza yemeyin dikkat edin. Az değil. Madalya mı taksınlar, zaten gerekeni yaptılar" dedi. - ELAZIĞ