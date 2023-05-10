Elazığ'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektiflerince ( Jasat ) aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 3 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hükümle aranan C.U., JASAT tarafından Harput Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ