Elazığ'da 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Elazığ'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan A.K. isimli şüphelinin Elazığ'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma dedektiflerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ELAZIĞ