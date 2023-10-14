Elazığ'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 'Hırsızlık ve Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen B.G. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan ve ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ