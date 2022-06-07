Elazığ'da 2 kişiyi yaralayan ve 21 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Haberler

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Elazığ'da 2 kişiyi yaralayan ve 21 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Elazığ'da 2 kişiyi yaralayan ve 21 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir hafta arayla 2 kişiyi silahla yaralayan ve 21 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı.

Elazığ'da bir hafta arayla 2 kişiyi silahla yaralayan ve 21 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta arayla meydana gelen iki adet ateşli silahla kasten yaralama olayları şüphelisinin tespit ve yakalanmasına yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Çalışma sonrasında söz konusu şüpheli Ö.Ö. (28) yakalanarak gözaltına alındı. 21 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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