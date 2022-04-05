Elazığ'da 2 kişinin öldüğü olayda yaralanan çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor - Haberler

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Elazığ'da 2 kişinin öldüğü olayda yaralanan çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 2 kişinin öldüğü olayda yaralanan çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor

Elazığ'da dün akşam saatlerinde eski damadın cinnet geçirmesi sonucu kayınvalide ve baldızın öldüğü olayda yaralanan 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ın hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde eski damadın cinnet geçirmesi sonucu kayınvalide ve baldızın öldüğü olayda yaralanan 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ın hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

Olay, dün merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren F.A. belinden çıkardığı tabanca kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan hayatını kaybederken, 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kadının cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelinin yakalanması çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ın birkaç ameliyat geçirdiği ve şu anda yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 2 kişinin öldüğü olayda yaralanan çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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