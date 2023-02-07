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Elazığ'da 2 kişinin öldüğü apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da 2 kişinin öldüğü apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde bulunan apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde bulunan apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. 15 saatin ardından ilk olarak polis memuru Halit Baydoğan'ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Ardından 2 çocuk babası Ali Şara'nın (65) cansız bedeni çıkartıldı.

Biri polis olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği apartmanın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Deprem Elazığ 3. Sayfa Haberler

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