Elazığ'da 2 Katlı Evin Çatısında Yangın Çıktı

Elazığ'da 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin çatı kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ