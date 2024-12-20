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Elazığ'da 2 Gün Önce Kaybolan Zihinsel Engelli Bulundu

Elazığ'da 2 Gün Önce Kaybolan Zihinsel Engelli Bulundu
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Elazığ'da evden çıkan 33 yaşındaki zihinsel engelli Batuhan Bulut, 2 gün boyunca kayıptı. Aile üyeleri ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu ve ailesine teslim edildi.

Elazığ'da evden çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan zihinsel engelli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre Çatalçeşme Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki zihinsel engelli Batuhan Bulut, 2 gün önce evden çıktı. Oğlunun evde çıktığını fark eden baba İbrahim Bulut, telefonla aramasın rağmen ulaşamadı. Dışarı çıkarak kendi çabalarıyla da arayan aile fertleri, ardından polis ekiplerine haber verdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs, bulunarak ailesine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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