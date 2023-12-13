Elazığ'da 2 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda şüpheli F.B.'nin kaçak sigara bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Maden İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin bulunduğu araç Gezin Jandarma Yol Kontrol noktasında durdurularak arama yapılmıştır. Yapılan arama sonucunda araçta 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ