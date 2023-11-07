Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede C.G. ve İ.G.'nin ruhsatsız tabanca bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı. Yapılan arama sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ