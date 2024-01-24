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Elazığ'da 190 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken bir şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken bir şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik dün çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Diyarbakır'dan Elazığ'a gelmekte olan bir şüpheli şahsın bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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