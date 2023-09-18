Elazığ'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uygulamalarda, hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (23) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa