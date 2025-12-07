Elazığ'da 18 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

Elazığ'da ekmek almak için evden çıkan 18 yaşındaki Yağmur Utku, bir daha eve dönmedi. Haber alınmayan kızın bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yağmur Utku, sabah ekmek almak için çıkarak geri dönmedi. Yakınları, Utku'yu arayıp bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, kaybolan kızın görülmesi halinde 112'ye bildirmesini talep etti. - ELAZIĞ