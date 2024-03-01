Elazığ'da 17 zanlı yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda 91 yıl 86 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 19-22 Şubat 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, hırsızlık, hükümlü tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde ticareti yapmak, konut dokunulmazlığı, göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlarından toplamda 91 yıl 86 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı. Ayrıca Olgunlar Mahallesi Kutu Sokak üzerinde meydana gelen ikametten hırsızlık konusunun şüphelisi 1 şahıs olmak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen toplamda 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ