Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 17 zanlı yakalandı

Güncelleme:

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda 91 yıl 86 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen toplamda 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda 91 yıl 86 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 19-22 Şubat 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, hırsızlık, hükümlü tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde ticareti yapmak, konut dokunulmazlığı, göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlarından toplamda 91 yıl 86 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı. Ayrıca Olgunlar Mahallesi Kutu Sokak üzerinde meydana gelen ikametten hırsızlık konusunun şüphelisi 1 şahıs olmak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen toplamda 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yozgat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın kimdir? Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title