Elazığ'da 17 yaşındaki kayıp genç bulundu - Haberler

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Elazığ'da 17 yaşındaki kayıp genç bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 17 yaşındaki kayıp genç bulundu

Elazığ'da dün ortadan kaybolan 17 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da dün ortadan kaybolan 17 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine sipariş götüren Ahmet D. (17) geri çalıştığı iş yerine dönmedi. Gencin gelmemesi üzerine ailesi, ilk başta gittiği yeri kontrol etti. Orada da genci bulamayan ailesi, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Polis, kayıp genci bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Palu ilçesinde bulunan genç, ailesine teslim edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Sultan Mehmet, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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