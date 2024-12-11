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Elazığ'da 17 Ruhsatsız Tabanca ve 7 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Elazığ'da 17 Ruhsatsız Tabanca ve 7 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi
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Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, 17 ruhsatsız tabanca, 7 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda 17 ruhsatsız tabanca ile 7 pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 22 şahıs yakalanırken, 17 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 182 adet fişek, 7 pompalı tüfek ve 21 kartuş, 20 AK-47 fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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