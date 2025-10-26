Haberler

Elazığ'da 16 Yaşındaki Kız Çocuğundan 1 Gündür Haber Alınamıyor

Güncelleme:
Elazığ'da, dedesi tarafından okula bırakılan 16 yaşındaki Elif Su Er'den bir gündür haber alınamıyor. Aile, durumu polise bildirdi ve kızın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Elazığ'da dedesinin sabah okula bıraktığı 16 yaşındaki kız çocuğundan 1 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, liseyi açıktan okuyan Elif Su Er'i dedesi dün sabah ders dolayısıyla Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bıraktı. Elif, dersin ardından eve dönmedi. Bunun üzerine kendisine ulaşamayan aile aramaya çıktı fakat sonuç alamadı. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Kızın bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kızının bulunmasını isteyen anne Nesrin Ercan, "Kızımı sabah dedesi okula bıraktı. Ardından kendisine ulaşamadık. Kendimiz aradık ama bulamadık. Durumu polise bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
