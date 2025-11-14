Haberler

Elazığ'da 16 Yaşındaki Çocuk Tinerle Sobayı Yakmaya Çalışırken Yaralandı

Güncelleme:
Elazığ'da 16 yaşındaki bir çocuk, sobayı tinerle yakmaya çalışırken tinerin parlaması sonucu yaralandı. Olayın ardından çocuk hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Elazığ'da 16 yaşındaki bir çocuk, sobayı tinerle yakmaya çalıştığı sırada tinerin parlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki bir çocuk, sobayı tinerle yakmaya çalıştığı sırada tinerin bir anda parlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yandı. Evde bulunan yakınları alevleri fark ederek duruma hemen müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda çeşitli yanık oluşan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
