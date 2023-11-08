Elazığ'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan ve adliyeye sevk edilen 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan ve ardından adliyeye sevk edilen 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.A.(27) polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ