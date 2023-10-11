Elazığ'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Elazığ'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan asayiş uygulamasında, hırsızlık suçundan hakkında 14 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.B. (28) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa