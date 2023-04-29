Elazığ'da 14 Mayıs seçimlerinde 6 bin 58 güvenlik personeli görev alacak

Elazığ'da 14 Mayıs seçimlerinde bin 637 sandıkta toplam 6 bin 58 güvenlik personelinin görev alacağı açıklandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Nisan 2023'te Vali Ömer Toraman başkanlığında vali yardımcıları, kaymakamlar, güvenlik personelinin katılımı ile seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Bu çerçevede, sandık bölgelerinde oy verme işlemlerinin huzur ve güven ortamı içerinde gerçekleştirilmesi için 690 sandık çevresi ve bin 637 sandıkta, emniyet sorumluluk sahasında 2 bin personel, 350 araç, jandarma sorumluluk sahasında 4 bin 58 personel, 358 araç olmak üzere toplamda 6 bin 58 personel ve 708 araç görevlendirilmesi yapıldı.

Yüksek Secim Kurulunun kararları ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda kolluk kuvvetleri tarafından oy verme günü öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin önceki seçimlerde meydana gelen olaylar göz önünde bulundurularak risk analizlerinin yapılması, personelin sorumluluklar ve görev alanları belirtilmek suretiyle hazırlanan seçim güvenlik planları valilikçe onaylandı. - ELAZIĞ