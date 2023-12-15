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Elazığ'da 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

15 Aralık 2023 11:09 Güncelleme: 11:11 Abone Ol

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine M.K. isimli şüpheli yakalandı ve yapılan aramada 10 kilogram toz esrar, 4 kilogram kubar esrar ve 145 gram kenevir tohumu bulundu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.