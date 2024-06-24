Elazığ'da 14 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 14 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 15 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 153 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ