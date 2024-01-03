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Elazığ'da 138 Kilo Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dorse tabanında vakumlu poşetler içerisinde 138 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da dorse tabanında 138 kilo skunk ele taşıyan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araç takibe alındı. Durdurun araçta uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada, dorse tabanında vakumlu poşetler içerisinde 138 kilo skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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