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Elazığ'da 138 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, takibe alınan araçta yapılan aramada 138 kilo skunk ele geçirildi ve şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 138 kilo skunk ele geçirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine takibe alınan araçta, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama neticesinde, dorse tabanında vakumlu poşetler içerisinde; 138 kg skunk ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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