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Elazığ'da 12 Saatte 5 Araç Kazası: Mahalle Sakinleri Önlem İstiyor

Elazığ'da 12 Saatte 5 Araç Kazası: Mahalle Sakinleri Önlem İstiyor
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Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde, keskin virajda 12 saat içinde 5 farklı aracın kaza yapması sonrası, mahalle sakinleri ve esnaf, kasis ve buzlanma önlemlerinin alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da aynı yerde 12 saatte 5 farklı araç, keskin virajı alamayarak kaza yaptı. Kazalar, güvenlik kameralarına yansırken mahalle sakinleri ve esnaf, kasis yapılmasını ve buzlanmaya karşı önlem alınmasını istedi.

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi Mustafapaşa Caddesi'nde, 12 saat içinde 5 farklı araç virajı alamayarak kaza yaptı. Çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hızını kontrol edemeyen araçların kaldırıma çarptığı, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve zincirleme kazaların meydana geldiği görüldü. Keskin viraj, hız kesici kasislerin eksikliği ve sabah saatlerinde oluşan gizli buzlanma kazaların başlıca nedenleri olarak dikkat çekti. Mahalle sakinleri ve civar esnafı, yetkililerden başta kasis olmak üzere bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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