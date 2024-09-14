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Elazığ'da 12 Katlı Binanın Çatısında Güvenlik Tenha Çalışma

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Elazığ'da bir inşaat işçisi, 12 katlı binanın çatısında güvenlik önlemi almadan çalışırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şahsın tehlikeli anları yürekleri ağza getirdi.

Elazığ'da 12 katlı binanın çatısında bulunan kişinin güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi. Şahsın çatının ucunda soğukkanlılıkla işine devam etmesi şaşkınlığa yol açtı. O tehlikeli anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir binada meydana geldi. Çatı ve oluk tamiratı için çıkan bir şahsın hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu. Çatının en ucunda güvenliksiz bir şekilde çalışan şahıs, yürekleri ağza getirdi.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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