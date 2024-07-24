Elazığ'da 112 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 112 kök kenevir ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, M.Ü.'nün yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 112 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ